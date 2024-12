Rauch in Mehrfamilienhaus: Feuerwehreinsatz in Aichach

In einem Mehrparteienhaus in Aichach hat es am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz gegeben. Anwohner hatten gegen 8 Uhr den Notruf gewählt, weil ihnen starker Rauch in dem Gebäude am St.-Helena-Weg aufgefallen war.

Wie die Aichacher Polizei am Montag mitteilte, stellten die Einsatzkräfte vor Ort fest, dass in der betroffenen Wohnung ein auf dem Küchenherd abgestellter Gegenstand Feuer gefangen hatte. Dadurch zog Rauch aus der Wohnung in das Treppenhaus. Der Bewohner hatte das Feuer, das nicht auf weitere Küchenmöbel übergriff, bereits gelöscht, bevor die Rettungskräfte vor Ort waren.

Wohnung in Aichacher Mehrfamilienhaus ist erheblich verrußt

Die Freiwillige Feuerwehr Aichach entrauchte das Treppenhaus sowie die erheblich verrußte Wohnung. Die Bewohner wurden für die Zeit währenddessen ins Freie gebracht. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Ob die Herdplatte aufgrund eines technischen Defekts oder einer Fehlbedienung angeschaltet war, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (nsi)