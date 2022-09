Aichach

Rauchentwicklung: Feuerwehreinsatz am Aichacher Stadtplatz

Ein Feuerwehreinsatz erregte am Donnerstagabend am Aichacher Stadtplatz Aufsehen. Wegen einer Rauchentwicklung in einem Geschäft rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen an. Gebrannt hat es glücklicherweise nicht.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Donnerstagabend am Aichacher Stadtplatz gegeben. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 18.15 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Geschäft am Oberen Stadtplatz gemeldet. Die Aichacher Feuerwehr eilte mit fünf Fahrzeugen inklusive Drehleiter und etwa 25 Einsatzkräften dorthin. Das Haus am Aichacher Stadtplatz wurde vorsorglich evakuiert Vorsorglich wurde das Haus evakuiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes warteten draußen, bis die Feuerwehr Entwarnung gab. Laut Polizei wurde ein Einbruchsalarm ausgelöst, der mit einer Vernebelungsanlage verbunden ist – daher die Rauchentwicklung. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei aber niemanden in den Geschäftsräumen vor. Vermutlich habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt, so die Polizei. Gegen 18.45 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abrücken. (bac)

