Rechen am Griesbacherl kommt doch nicht

An einem Alternativstandort würde der Rechen vor der Verrohrung des Griesbachs über eine halbe Million Euro kosten. Der Stadtrat wägt Kosten und Nutzen ab.

Ein räumlicher Rechen, den die Stadt Aichach am Griesbach bauen wollte, bevor dieser in die Verrohrung unter der Oberen Vorstadt verschwindet, wird nun doch nicht gebaut. Das beschloss der Stadtrat einstimmig am Donnerstagabend und folgte damit einer Empfehlung des Bauausschusses.

Der Rechen sollte sicherstellen, dass bei Hochwasser das Wasser kontinuierlich ohne zusätzliche Räumungsarbeiten abfließt. Den dafür erforderlichen Privatgrund konnte die Stadt jedoch trotz intensiver Verhandlungen nicht erwerben, so das Bauamt. Ein alternativer Standort an der Wilhelm-Wernseher-Straße scheiterte ebenfalls am Grunderwerb.

Kosten und städtebauliche Gründe an der Stelle in Aichach

Eine neue Variante, für die kein Grunderwerb notwendig gewesen wäre, hätte nun allerdings über 500.000 Euro gekostet und den Hochwasserschutz nicht erhöht. Zudem sei der Rechen städtebaulich dort schwer vertretbar, so das Bauamt. (bac)