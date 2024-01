Regeln fürs Bauen in Ecknach östlich der Augsburger Straße

Noch einmal befasst sich der Aichacher Bauausschuss mit Einwänden gegen den Bebauungsplan "Östlich der Augsburger Straße" in Ecknach. Manche werden berücksichtigt.

Abgeschlossen ist demnächst das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan "Östlich der Augsburger Straße" in Ecknach. Mit 10:1 hat der Bauausschuss dem Aichacher Stadtrat empfohlen, den Satzungsbeschluss zu fassen. Ziel des Bebauungsplans ist es, eine ungeordnete bauliche Verdichtung in dem Bereich künftig zu verhindern.

Ursprünglich war der Bereich kleinteilig parzelliert und für Einzel-, Reihe- und Doppelhäuser vorgesehen. Nachdem 2011 der ursprünglich dort geltende Bebauungsplan aufgehoben worden war, begann eine teils ungeordnete bauliche Verdichtung. Wie das Bauamt feststellte, zeigte sich diese "bauliche Fehlentwicklung" insbesondere durch die Anzahl und Lage der Stellplätze auf den Baugrundstücken und den damit verbundenen mehrfachen und ungeordneten Ausfahrten auf die Straße. Insbesondere Letzteres soll der neue Bebauungsplan nun regeln.

Im Bauausschuss wurden nun noch einmal Stellungnahmen von zwei Privatpersonen abgewogen. So hatten die Eigentümer dreier Grundstücke zwischen Augsburger Straße und Erlenstraße um eine Verschiebung der westlichen Baugrenze gebeten. Sie waren der Ansicht, dass ansonsten kein Doppelhaus in Ost-West-Richtung gebaut werden könnte, vor allem, wenn das Flurstück mittig geteilt werden solle. Bauamtsleiterin Carola Küspert wies auf die Lärmeinwirkung von der Augsburger Straße her hin. Für die Hauptgebäude sei deshalb im Bebauungsplan ein Abstand von 20 Metern zum Fahrbahnrand vorgesehen. Städteplanerisch orientiere sich die Baugrenze an bestehenden Gebäuden. Für ein Doppelhaus sei die verfügbare Breite mehr als ausreichend.

Andere Grundstückseigentümer kritisierten, dass - anders als im Entwurf für den Bebauungsplan - nun die Zahl der Wohneinheiten je Gebäude begrenzt sind. Die Einwender haben bereits eine Baugenehmigung aus der Zeit, bevor die Aufstellung des Bebauungsplans begann, für ein Gebäude mit sechs Wohnungen. Sie wollen nun die Innenaufteilung so verändern, dass bei gleicher Kubatur neun Wohnungen entstehen.

Stadt will eine maßvolle Nachverdichtung erreichen

Die Stadt argumentiert, die Anpassungen seien aus dem Abwägungsprozess aus den eingegangenen Stellungnahmen hervorgegangen. Die geplanten Änderungen des Gebäudes seien genehmigungspflichtig. Mit den Festsetzungen will die Stadt dafür sorgen, dass die Bebauung nach Süden hin abgestuft wird, um zu einer homogenen Bebauung mit Gebäuden ähnlicher Kubatur zu kommen. Damit soll eine maßvolle Nachverdichtung in einem städtebaulich verträglichen Umfang ermöglicht werden.

Der Bauausschuss folgte mit 10:1 Stimmen bei allen Beschlussvorschlägen der Argumentation Küsperts. Die Gegenstimme kam von Marion Zott (Bündnis 90/Die Grünen).