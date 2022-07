Regisseur Marcus H. Rosenmüller kommt nach Aichach

Der Regisseur Marcus H. Rosenmüller präsentiert im Aichacher Kino Cineplex seinen neuen Film "Willkommen in Siegheilkirchen" und gewährt Einblicke in seine Arbeit.

"Willkommen in Siegheilkirchen" heißt der neue Film von Regisseur Marcus H. Rosenmüller. Bekannt wurde er durch seine besonderen Heimatfilme "Wer früher stirbt ist länger tot", "Sommer in Orange" oder zuletzt "Beckenrand-Sheriff". Am Samstag, 9. Juli, um 21 Uhr kommt Rosenmüller ins Aichacher Kino Cineplex.

Rosenmüller zeigt in Aichach seinen ersten Animationsfilm

Mit "Willkommen in Siegheilkirchen" hat Rosenmüller gemeinsam mit Santiago López Jover seinen ersten Animationsfilm inszeniert - eine bitterböse Komödie mit politischer Brisanz. Es ist eine Hommage an den großen österreichischen Karikaturisten Manfred Deix.

Zur Handlung: Im erzkatholischen Siegheilkirchen, einem kleinen Ort im Hinterland der Alpenrepublik, ringt in den 1960er-Jahren der von allen nur "Rotzbub" (Stimme: Markus Freistätter) genannte Spross angepasster Wirtsleute mit dem brav-spießigen Dasein seiner Heimat. Durch sein Zeichentalent, das sich in Höchstgeschwindigkeit Bahn bricht, verschafft er nicht nur seiner eigenen Frustration ein Ventil. Er bietet seinen Mitschülern auch beste Unterhaltung, wenn er die lachhafte Obrigkeit einer Orgie schamlosen Gelächters aussetzt. Auch seine Angebetete, die bildschöne Mariolina (Gerti Drassl), kann er damit vom bösartigen Nachsteigen einer Handvoll Ewiggestriger retten...

Der Regisseur beantwortet im Aichacher Kino Fragen

Im Anschluss an die Vorstellung gewährt Marcus H. Rosenmüller tiefere Einblicke in seine Regiearbeit und die Dreharbeiten und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Karten gibt es im Aichacher Kino.