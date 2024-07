Polizei erwischt zwei betrunkene Autofahrer: Einen mit 2,8 Promille

Mit einem Wert von 2,8 Promille ist ein Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Nach Mitteilung der Polizeiinspektion Aichach fuhr der Mann am Dienstag gegen 16 Uhr im Rehlinger Ortsteil Unterach auf der Straße An der Lechleite. Die Beamten hätten bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt und daraufhin einen Atemalkoholtest durchgeführt.

Der Test ergab einen Wert von etwa 2,8 Promille. Den Führerschein des Betrunkenen stellten die Beamten noch vor Ort sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Einen weiteren alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei, ebenfalls am Dienstag, in Aichach kontrolliert. Nach Angaben der Polizei fuhr er gegen 23.30 Uhr auf dem Oberbernbacher Weg. Auch bei dieser Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer des Wagens. Sie nahmen ihn deshalb mit auf die Dienststelle.

Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest habe einen Wert von über ein Promille ergeben. Der Mann durfte die Fahrt nicht fortsetzen und muss mit einer Bußgeldanzeige rechnen. (hop)