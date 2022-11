Reifenplatzer auf der A9: Autofahrerin aus Aichach verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn A9 wird am Dienstagnachmittag eine Aichacherin verletzt. Nach einem Reifenplatzer verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen.

Eine Aichacherin ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 bei Reichertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) verletzt worden. Die 56-Jährige war am Dienstag gegen 16.45 Uhr mit ihrem Auto auf der A9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Langenbruck platzte nach Polizeiangaben ein Reifen ihres Wagens.

Unfall auf A9: Aichacherin verliert nach Reifenplatzer Kontrolle über ihr Auto

Daraufhin verlor die 56-Jährige die Kontrolle über ihr Auto und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen die Leitplanke. Danach blieb der Wagen auf dem Seitenstreifen stehen. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zwei freiwillige Feuerwehren sicherten mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen die Unfallstelle ab. (nsi)