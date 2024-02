Reizgas in Aichacher Disco? Polizei vernimmt zwei Verletzte

In der Aichacher Diskothek M-Eins soll bei einer Technoparty ein Gas freigesetzt worden sein. Zwei Gäste berichten der Polizei von Hustenanfällen. Unmittelbare Zeugen fehlen.

Ist bei einer Technoparty in der Aichacher Diskothek M-Eins Anfang Dezember ein Reizgas freigesetzt worden? Dieser Frage ging jetzt auch die Aichacher Polizei nach. Ein Besucher der Party hatte unserer Redaktion von dem Vorfall berichtet. Die Polizei hatte wenig später Ermittlungen aufgenommen und nach Zeugen gesucht. Zwei Personen, die bei der Party nach eigenen Angaben leicht verletzt wurden, sagten kürzlich bei der Polizei aus. Trotzdem wird der merkwürdige Geruch wohl ein Rätsel bleiben.

Die beiden Personen gaben bei der Polizei an, dass sie nach dem Auftreten des mutmaßlichen Gases unter Hustenanfällen sowie Brennen in den Augen und in der Nase gelitten hätten. Das berichtet Michael Jakob, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, auf Nachfrage unserer Redaktion. Einer der Discobetreiber hatte laut Polizei wenige Tage nach dem Vorfall bestätigt, dass in einem kleineren Bereich der Disco gegen 3.30 Uhr ein reizender Geruch festgestellt worden sei. Rund 35 Personen hätten sich in diesem Abschnitt aufgehalten. Der Bereich sei daraufhin gesperrt worden, es sei niemand verletzt worden.

Aichacher Polizei hat keine Hinweise auf Verursacher

Wie Jakob mitteilt, ist es der Polizei im Nachhinein nicht möglich, festzustellen, welche Art Gas im Spiel gewesen ist. Auch die beiden Zeugen hätten den Beamten hier nicht weiterhelfen können. Der Partybesucher, der sich an unsere Redaktion gewandt hatte, hatte von einer Art Dampf gesprochen, der nach Pfeffer gerochen hat. Mehrere Gäste hätten daraufhin mit starkem Husten, Halsschmerzen und geröteten Augen zu kämpfen gehabt. Laut Polizei könnte zwar ein Pfefferspray eingesetzt worden sein, aber gesicherte Hinweise darauf gebe es nicht.

Auch die Frage, wer das Gas freigesetzt haben könnte, ist völlig offen. "Von den Geschädigten haben wir keine Hinweise auf den Verursacher bekommen", sagt Jakob. Es hätten sich auch keine weiteren Zeugen mehr gemeldet. Wie angekündigt, habe die Polizei auch Gespräche mit den Discobetreibern und mit dem Personal geführt, das an dem Abend im Einsatz war. Auch diese hätten zu keinen wichtigen Erkenntnissen geführt. Der Polizei seien keine unmittelbaren Zeugen bekannt.

Reizgas in Disco? Polizei schließt Ermittlungen vorerst ab

Sollte es neue Ermittlungsansätze geben, werde die Polizei das Thema weiterverfolgen. Vorerst seien die Ermittlungen aber abgeschlossen worden, so Jakob. Weitere Hinweise nimmt die Polizei jederzeit unter Telefon 08251/89890 entgegen.