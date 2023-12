Aichach

Reizgas in Aichacher Disco? Zwei Verletzte melden sich bei Polizei

In der Regel wird in der Aichacher Diskothek M-Eins friedlich gefeiert. Hier ein Archivbild aus dem Jahr 2020.

Plus In einer Aichacher Diskothek wurde bei einer Techno-Party ein reizender Geruch festgestellt. Die Polizei will nun und klären, ob eine Straftat vorliegt.

Was ist Anfang Dezember bei einer Techno-Party in der Aichacher Diskothek M-Eins passiert? Ein Disco-Besucher äußerte unserer Redaktion gegenüber die Vermutung, dass dort jemand Reizgas freigesetzt habe. Mittlerweile ermittelt auch die Aichacher Polizei und versucht zu klären, was sich an diesem Abend zugetragen hat. Auf einen Zeugenaufruf hin haben sich zwei Personen bei der Polizei gemeldet. Sie geben an, bei der besagten Party leicht verletzt worden zu sein.

Der Disco-Besucher aus Aichach, der sich tags darauf an unsere Redaktion gewandt hatte, hatte geschildert, dass einige Gäste nach einem "Reizgas-Austritt" unter Husten, Halsschmerzen und geröteten Augen gelitten hätten. Aus dem Bereich, in dem die Party stattfand, sei eine Art Dampf gekommen, der nach Pfeffer gerochen habe. Die Polizei erfuhr erst durch unsere Redaktion von dem Vorfall. Sie nahm daraufhin Kontakt mit einem der Pächter der Diskothek auf. Dieser bestätigte gegenüber der Polizei, dass in einem kleineren Bereich der Disco gegen 3.30 Uhr ein reizender Geruch festgestellt worden sei. Rund 35 Personen hätten sich in diesem Abschnitt aufgehalten. Der Bereich sei daraufhin gesperrt worden.

