Renault-Fahrer bremst in Aichach zu spät und verursacht einen Unfall

Weil er zu spät erkennt, dass die Autos vor ihm bremsen, fährt ein 39-Jähriger in Aichach auf das Fahrzeug vor ihm auf. Dabei wird ein weiterer Wagen beschädigt.

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ist es am Mittwoch, 4. Mai, gegen 13.25 Uhr auf der Hauptstraße in Aichach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin stadtauswärts und musste an der Abzweigung zur Maria-Eich-Straße verkehrsbedingt bremsen. Der unmittelbar nachfolgende VW-Fahrer hielt ebenfalls. Doch der nächste Autofahrer erkannte das Bremsmanöver zu spät. Der 39 Jahre alte Renault-Fahrer fuhr auf den VW auf und schob ihn damit in den Fiat.

Der 24 Jahre alte VW-Fahrer musste mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (inaw)