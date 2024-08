Rennradfahrer besuchen Aichachs Partnerstadt Schifferstadt

Alle zwei Jahre besuchen Mitglieder des RSC Aichach die Radsportfreunde ihres Partnervereins RV Schifferstadt per Rennrad. Dieser Tradition folgend machten sich unlängst die Aichacher Radsportler Begleitfahrer Werner Kerle, Lotte Schawilye, Siggi Stegmann, Tourenleiter Peter Greifenegger, Angelika Greifenegger, Maria Riemensperger, Martin Trometer, Max Götz, Raimund Daurer und Richard Lichtenstern auf den Weg, die Strecke über insgesamt 365 Kilometer in drei Etappen zu bewältigen. Die erste Etappe führte von Aichach durchs Ries an den Ursprung der Jagst bis nach Ellwangen, die zweite Etappe durchs gesamte Jagsttal nach Bad Wimpfen. Die dritte Etappe führte an Heidelberg vorbei, mittags wurden die Aichacher von den Schifferstädter Radsportfreunden in Schwetzingen vor dem Schloss begrüßt, und im Pulk ging es nach Schifferstadt.

