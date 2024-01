Aichach

Rentner überzieht Behörden mit Drohbriefen und landet vor Gericht

Plus Ein Mann wehrt sich gegen eine Zwangsvollstreckung und wirft Behörden vor, alliierte Kriegsgesetze zu verletzen. Ein Jargon aus der Reichsbürger-Szene. In Aichach ergeht ein Urteil wegen versuchter Erpressung.

Gegen eine Zwangsvollstreckung von rund 830 Euro wehrte sich ein 73-jähriger Rentner aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg Anfang des Jahres mit einer Flut von Briefen. In den Schreiben drohte er Mitarbeitern des Augsburger Finanzamtes damit, sie wegen angeblicher Verletzung alliierter Kriegsgesetze anzuzeigen, wenn sie die Zwangsvollstreckung nicht zurückziehen. Wegen Erpressung und Nötigung erhielt der Rentner daraufhin einen Strafbefehl über 30.000 Euro (150 Tagessätze zu je 200 Euro). Weil er dagegen Einspruch einlegte, kam es zur öffentlichen Verhandlung am Aichacher Amtsgericht.

In den Schreiben hatte der 73-Jährige jeweils eine Frist gesetzt. Was nach Ablauf der Frist geschehen würde, hatte er jeweils deutlich formuliert: Der Rentner drohte damit, sowohl die Mitarbeiter als auch den Dienststellenleiter anzuzeigen. Unter anderem wegen Zusammenarbeit mit illegalen Richtern oder der angeblichen Verletzung alliierter Gesetze. Dieser Jargon ist den Behörden wohlbekannt. Ähnliche Drohungen standen in einem Schreiben des 73-Jährigen an einen Mitarbeiter im Landratsamt in Aichach. Dort wollte der Rentner einen sogenannten deutschen Staatsangehörigkeitsausweis (bekannt als „Gelber Schein“) ausgestellt bekommen.

