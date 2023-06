Repair Café in Aichach öffnet wieder

In Aichach soll das "Repair Café" neu öffnen, damit Dinge ein zweites Leben bekommen. Dafür werden noch Helferinnen und Helfer sowie Werkzeug gesucht.

Nach mehrjähriger Pause wird in Aichach das "Repair Café" wieder eröffnet. Die Einrichtung gibt Hilfestellungen bei der eigenverantwortlichen Reparatur von Alltagsgegenständen. Entstanden ist die Idee im Sinne der "Hilfe zur Selbsthilfe" im Jahr 2009 in den Niederlanden und hat sich seitdem sehr erfolgreich als Alternative zur sogenannten "Wegwerfgesellschaft" bewährt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Ziel des "Repair Cafés" ist es, das Wissen zu erhalten, wie man Geräte, Fahrräder, Kleidungsstücke oder Kleinmöbel in Schuss hält. Das Ganze hat im Sinne der Nachhaltigkeit den Zweck, Ressourcen zu sparen und Abfall zu vermeiden. Es hat aber auch den praktischen Vorteil, dass sich so die Kosten für Neuanschaffungen sparen lassen. Sparen lässt sich so auch die Zeit der Wiedereinarbeitung - gerade bei elektronischen Geräten ein Argument für viele Benutzerinnen und Benutzer.

Experten stehen in Aichach hilfreich zur Seite

Im "Repair Café" stehen Helfer und Helferinnen zur Seite. Sie erklären die Herangehensweise an ein defektes Teil und können mit praktischen Hilfestellungen sofort zur Hand gehen. Außerdem haben sie Spezialgeräte vor Ort und können auch bei der Entscheidung helfen, ob sich eine Reparatur überhaupt lohnt. Nebenbei können sich die Besucher und Besucherinnen mit Gleichgesinnten über das Thema Nachhaltigkeit austauschen und ihre Ideen und Erfahrungen diskutieren.

"Repair Cafés" hat bis vor einigen Jahren in Aichach die Volkshochschule des Landkreises in Kooperation mit dem Caritasverband Aichach-Friedberg, der kommunalen Abfallwirtschaft im Landkreis sowie der Stadt Aichach veranstaltet.

Rapair Café jeden ersten Samstag im Monat in Aichach

Jetzt will ein Team um Christopher Blencowe und Marco Laves es wiederbeleben. Es soll parallel zum Flohmarkttermin an jedem ersten Samstag im Monat öffnen. Das Motto dabei lautet "Second Life Saturday", zu Deutsch in etwa: "Ein Samstag für das zweite Leben von Teilen".

Die Stadt Aichach stellt dazu Räumlichkeiten im alten Feuerwehrhaus an der Martinstraße kostenfrei zur Verfügung. Im Landkreis gibt es "Repair Cafés" auch in Friedberg und Mering.

Es werden noch Helfer und Helferinnen gesucht

Das Gründungsteam sucht noch weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mit Know-how und Einsatzwillen mitarbeiten und dazulernen möchten. Gesucht wird insbesondere noch eine Elektrikerin oder ein Elektriker, um sicherheitsrelevante Prüfungen an Elektrogeräten durchführen zu können. Auch Elektrofachbetriebe, die hier unterstützen können, sind willkommen.

Sach- oder Geldspenden sind in der aktuellen Phase besonders gefragt. Benötigt werden noch folgende Dinge: Werkzeug (Akkuschrauber, Schraubendreher aller Art, Zangen, Schraubzwingen, Gabelschlüssel und vieles mehr), ein Trenntrafo, ein Prüfgerät zum Schutzleiterwiderstand, ein stabiler Fahrradmontageständer, ein abschließbarer Lagerschrank für Ersatzteile und Werkzeug, Ersatzteile für Fahrräder der letzten 25 Jahre und ein Notebook für Internetrecherchen vor Ort. Die Bürgerstiftung Aichach hat sich bereit erklärt, eingehende Spendengelder zu verwalten und zweckgebunden auszugeben. Spenden können mit dem Verwendungszweck "Repair Cafe Aichach" an die Bürgerstiftung Aichach überwiesen werden. Die Bankverbindung lautet: DE79 7205 1210 0560 0897 40.

Voraussichtlich im Sommer geht es los

Laut Blencowe steht der Eröffnungstermin noch nicht fest. "Wir werden voraussichtlich in diesem Sommer starten können, allerdings sind zuvor noch einige organisatorische Fragen zu klären", sagt er. "Darüber hinaus brauchen wir auch noch tatkräftige Unterstützung von Elektrikern und anderen handwerklich begabten Menschen." Laves berichtet erfreut, bei Bürgermeister Klaus Habermann und Landrat Klaus Metzger seien sie sofort auf offene Ohren gestoßen. Von beiden habe man auch die ersten Spendengelder in Empfang nehmen können. Auch das Infobüro der Stadt und die Abteilung für Kommunale Abfallwirtschaft habe den Organisatoren ihre Unterstützung zugesichert.

Melden können sich Spender und Helfer bei Marco Laves unter der Telefonnummer 08251/9382578 oder per E-Mail an repaircafe@webservices.de. Weitere Informationen gibt es im Internet, die auf folgender Seite zu finden sind: https://abfallwirtschaft.lra-aic-fdb.de/abfallvermeidung/repaircafe. Den konkreten Eröffnungstermin teilt die Gruppe auch über die Zeitung, Facebook und Instagram mit. (AZ)