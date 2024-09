Rikscha-Fahrten sind jetzt auch in Aichach möglich

Die Café-Runde im Haus der Senioren in Aichach bekam überraschenden Besuch von den Maltesern mit der neu angeschafften Rikscha. Nun gibt es auch in Aichach die Möglichkeit, sich mit der Rikscha kostenlos chauffieren zu lassen. Wer Interesse an der Cafe-Runde hat oder mit der Rikscha fahren möchte, kann am Donnerstag, 19. September, ab 14 Uhr zum Schnuppern ins Haus der Senioren kommen.