Rio Artistik gibt am Samstag Sondervorstellung mit besonderen Gästen

Der Zirkus "Rio Artistik" hat sein Zelt auf dem Volksfestplatz in Aichach für einen einzigen Auftritt aufgebaut. Der Besuch lohnt sich vor allem für Eberhofer Fans.

Der Weihnachtszirkus ist gerade mal zwei Monate her und eigentlich befände sich der Zirkus "Rio Artistik" rund um Familie Diewald aus Aichach gerade in der wohlverdienten Winterpause. Trotzdem haben sie ihr Zirkuszelt erneut am Volksfestplatz in Aichach aufgestellt - für eine einmalige Sondervorstellung mit besonderen (Überraschungs-)Gästen am Samstag um 15 Uhr.

Bereits am Donnerstag zuvor steht das Handy von Marcel Diewald kaum noch still. Reservierungen für die Loge kann er schon gar keine mehr entgegennehmen. Doch er versichert: "Jeder findet bei uns einen Platz." Der 28-Jährige hat 2020 den Zirkus von seinen Eltern übernommen und führt seitdem den Familienbetrieb. Am Samstag wird er als Clown Peppino erneut seine Reise in das Schattenreich antreten, um das Lachland zu retten. Die Geschichte, die auch bereits beim Weihnachtszirkus aufgeführt wurde, stammt aus der Feder seiner Mutter Renate. Es ist eine Mischung aus Musical, Artistik, Theaterstück und Zirkusvorstellung.

Clown Peppino macht sich auf die Suche nach den gestohlenen Seelen und muss dabei einige Abenteuer überstehen. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)

Gastspiel am Samstag in Aichach mit zwei bekannten Schauspielern

Doch eine große Änderung wird es am Samstag geben. Denn Familie Diewald bekommt Unterstützung von zwei besonderen Gästen. Für einen Filmdreh bekamen sie Besuch von zwei bekannten deutschen Schauspielern, die sie zuvor sogar beim Zeltaufbau und Flyer verteilen in der Stadt unterstützten. Um wen es sich dabei handelt, soll aber bis zur Vorstellung ein Geheimnis bleiben - wenn auch ein offenes Geheimnis. Denn bereits bevor der Dreh überhaupt losging, vermuteten viele Aichacherinnen und Aichacher längst, dass die Schauspieler einen gewissen Bezug zu den Eberhofer-Krimis haben.

Die Vorstellung beginnt am Samstag um 15 Uhr auf dem Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße). Einlass in das Zelt mit gut 250 Plätzen ist um 14.30 Uhr. Wer keine Reservierung hat, dem empfiehlt Marcel Diewald, rechtzeitig zu kommen, um sich einen Platz auf der Tribüne zu sichern. Der Eintritt kostet für einen Logenplatz 22 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder; auf der Tribüne 20 bzw. 16 Euro.

