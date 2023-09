Aichach

18:00 Uhr

Robert Hurler aus Aichach macht Solarparks auf der ganzen Welt sicher

Bei einem Auftrag in Gorontalo auf der Insel Sulawesi (Indonesien) musste das Team um den Aichacher Robert Hurler mit einer selbst gebauten Notsondierstange arbeiten.

Plus USA, Japan, Südafrika und Australien: Der Aichacher Geologe Robert Hurler und sein Team untersuchen den Boden für Solarparks und erleben dabei Abenteuer.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Wenn Robert Hurler mit dem Flugzeug verreist, hat er meist 130 Kilo Gepäck dabei. Das braucht der selbstständige Geologe, um seiner Arbeit nachgehen zu können. Seine Aufträge kommen nahezu aus der ganzen Welt und führten den Aichacher unter anderem bereits nach Australien, Japan, Kanada, Südamerika sowie in unzählige Länder Afrikas und Europas. Dabei ist der 69-Jährige nicht in einer behüteten Reisegruppe unterwegs, sondern schlägt sich mit seiner Begleitung alleine durch. So hat er schon manch brenzlige Situation erlebt. Aber Hurler hat ein hilfreiches Motto: "Nicht stressen lassen."

Dieses Motto half ihm vor einiger Zeit auch auf der indonesischen Insel Sulawesi. Als Hurler und sein Helfer dort eintrafen, fehlte einer der vier Koffer - genau der mit dem unbedingt nötigen Sondiergestänge, mit der die Bodentiefe ermittelt wird. "Also sind wir erst mal einen Tag spazieren gegangen und haben uns das nötige Material zusammengekauft, um uns selbst ein Gestänge zu basteln", erzählt er. Danach feilte das Zweierteam aus Aichach einen Tag lang im Hotel Zehn-Zentimeter-Markierungen in eine - bestenfalls sechs Meter lange - Eisenstange. Am dritten Tag konnte die Arbeit dann losgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen