"Rock Christmas" auf dem Aichacher Christkindlmarkt lockt 200 Besucher

Plus Trotz Minusgraden kommen rund 200 Besucherinnen und Besucher zur "Rock Christmas". Brugi Weber und seine Weggefährten lassen dabei den Geist der IG Rock aufleben.

Die IG Rock mag vor fünf Jahren zu Grabe getragen worden sein – der Spirit und die Idee aber leben noch. Klaus "Brugi" Weber, seines Zeichens langjähriger Aichacher IG-Rock-Chef, und seine musikalischen Weggefährten haben es am Samstagabend auf dem Aichacher Christkindlmarkt wieder einmal bewiesen.