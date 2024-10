Roland Hefter kommt zu „Boarisch g‘lacht“ nach Aichach

Bereits zum zwölften Mal wird am Samstag, 9. November, ab 19.30 Uhr im Pfarrzentrum in Aichach wieder „Boarisch g´lacht“. Die beliebte Veranstaltung mit wechselnden Künstlern war im vergangenen Jahr wieder sehr gut angenommen worden. Mitwirkende sind diesmal: Roland Hefter, Liedermacher, Schauspieler, Kabarettist und Stadtrat aus München, BÄFF alias Josef Piendl, Gstanzlsänger und Humorist aus der Oberpfalz, Horst Eberl, bayerischer Liedermacher und Kabarettist aus Niederbayern, d´Amperlander Musikanten, nicht nach Noten sondern nach Massen aus dem Dachauer Hinterland. Karten gibt es ab sofort in drei Kategorien bei der Urlaubsoase in Aichach oder online bei www.reservix.de.

