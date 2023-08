Rollerfahrer stößt Nähe Tränkmühle mit einem Auto zusammen

Beim Abbiegen auf die Verbindungsstraße zwischen Sulzbach und Tränkmühle übersieht der 17-Jährige ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Die Fahrerin versucht noch auszuweichen.

Ein Rollerfahrer ist Freitagmittag bei einem Unfall in der Nähe der Tränkmühle leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 17-Jährige von Unterschneitbach kommend in Richtung Sulzbach unterwegs. An der Einmündung zur Tränkmühle übersah er beim Abbiegen die vorfahrtsberechtigte Autofahrerin, die in Richtung Sulzbach unterwegs war. Diese versuchte erst auszuweichen und machte dann eine Vollbremsung. Einen Zusammenstoß verhindern konnte sie dadurch nicht. Mit der Fahrzeugfront fuhr sie auf die linke Seite des Rollers auf. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus Aichach. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (AZ)