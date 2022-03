Rotarier schicken Hilfstransport aus Aichach in die Ukraine

Bei der Spendensammlung des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach packen zwei Frauen mit an, die gerade erst mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen sind.

Der Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach hat im Aichacher San-Depot – nach der vorangegangenen Pfadfinder-Spendenaktion – eine zweite große Ukrainehilfe-Aktion gestartet. In der vergangenen Woche gaben dort zahlreiche Mitglieder, Freunde und Bekannte aus Aichach, Schrobenhausen und Pfaffenhofen/Ilm Hilfsgüter ab, die dann sortiert und in Kisten verpackt wurden. Auf mehrere Hilfstransporte verteilt, soll nun ein Teil davon an die ukrainisch-polnische Grenze gebracht werden, um damit die zivilen Freiwilligen im Kriegsgebiet sowie Krankenhäuser und andere Institutionen, die vor Ort helfen, mit dem Allernötigsten zu versorgen. Das erste Fahrzeug machte sich am Sonntag auf den Weg.

Ukraine-Flüchtlinge mit dem Kleinbus abgeholt

Gerhard Lehrberger sagt: „Unsere Aktion unterstützt die ukrainischen Menschen direkt über die Rotarier in Lemberg und Kiew.“ Der Past-Präsident des Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach und seine aus der West-Ukraine stammende Ehefrau Stella befinden sich seit Kriegsbeginn in einem Dauer-Hilfe-Modus. Lehrberger, der Akademischer Direktor an der Technischen Universität (TU) München ist und mit seiner Frau Stella in Pfaffenhofen an der Ilm wohnt, ist soeben mit sechs Ukraine-Flüchtlingen aus Klausenburg in Rumänien zurückgekehrt. Er hat dort mit einem Kleinbus seine ukrainische Schwägerin Anna Melnyk (41) und ihre beiden Kinder sowie deren Schwägerin Helena Belenkova (37) mit zwei Kindern abgeholt. Die Männer blieben im Raum Kiew zurück, um in einem schier aussichtslos erscheinenden Krieg ihre Heimat zu verteidigen.

Mitglieder und Freunde sortieren, verpacken und beschriften gespendete Hilfsgüter. Foto: Manfred Zeiselmair

Die beiden Frauen mit ihren Kindern im Alter zwischen sieben und 18 Jahren hatten eine aufreibende Flucht hinter sich: Zunächst brachte sie Annas Ehemann von ihrem Wohnort nahe Kiew mit dem Auto zum 130 Kilometer entfernt lebenden Vater von Helena Belenkova in die West-Ukraine. Von dort fuhren die Frauen mit ihren Kindern nach stundenlanger Sprit-Suche weiter Richtung Grenze, um schließlich zu Fuß mit Rucksäcken den rumänischen Grenzübergang Siret zu erreichen. Dort wurden sie von Kirchen-Freiwilligen aufgelesen und im rumänischen Klausenburg bis zu Lehrbergers Abholung untergebracht.

Großes Hilfs-Netzwerk aufgebaut

Lehrbergers Frau Stella hat zwischenzeitlich über ihre eigene Musikschule, über Rotary-Kontakte und soziale Medien ein großes Hilfs-Netzwerk aufgebaut. „Erst jetzt erfährt man, wie viele Ukrainer in unserer Region leben“, erzählt sie. Über ihre Kontakte habe man mittlerweile für mehrere aus der Heimat geflüchtete Familien Fahrten aus dem Krisengebiet und Unterkünfte organisieren können. Stella Lehrberger ist glücklich, dass sie ihre Schwester mit Kindern bei sich aufnehmen kann. Deren Schwägerin hat mit ihren Kindern eine Wohnung von Rotarier-Freund Stephan Aichele bekommen, berichtet sie.

Über Messenger-Dienste wie Whatsapp halten die ukrainischen Frauen Kontakt zu ihren Männern an der Front. Sie erfahren dabei nicht viel über die tatsächliche Lage vor Ort. Der Pazifist Lehrberger appelliert an die Vernunft der freiwilligen zivilen Kämpfer: „Bitte denkt auch an Eure Familien und versucht nicht, bis zum letzten Schuss zu kämpfen!“

Erster Transporter ist aus Aichach losgefahren

Im Aichacher San-Depot wurde am Samstagnachmittag ein erster Transporter mit 12.000 verschreibungsfreien Schmerzmitteln, Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen, medizinischen Hilfsmitteln, Schlafsäcken und Decken beladen. Auch Anna Melnyk und ihre Schwägerin Helena Belenkova sind gekommen, um dabei zu helfen. Dieser erste Hilfstransport ist am Sonntagmorgen auf die Reise in die polnische Grenzstadt Przeworsk nahe der ukrainischen Grenze gegangen.

Gerhard und Stella Lehrberger, Lena Belenkova und Anna Melnyk, Stephan Aichele, Heinz Kaltenecker, Karl Fürst, Signot Tyroller (vorne, v. l.), Rainer Magoley, Alexander Bunk, Renate Magoley (hinten, v. l.). Foto: Manfred Zeiselmair

Dort erwartet die beiden Rotary-Fahrer Stephan Aichele und Heinz Kaltenecker eine Abordnung des ukrainischen Rotary-Clubs Lemberg, um die Hilfsgüter direkt umzuladen und anschließend weiter in das Krisengebiet zu bringen. „Die nächsten Transporte gehen von Aichach ab, sobald wir wissen, ob und wie eine geregelte Übergabe in der polnischen Grenzstadt möglich ist“, sagt Transportkoordinator Aichele. Noch in dieser Woche seien zwei weitere Hilfsgüterlieferungen mit einem 40-Tonnen-Lastwagen geplant.

Ukraine-Krieg: Spenden und Hilfsgüter sind willkommen

Neben den Sachspenden gingen beim Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach laut Kassenwart Josef Böck alleine von Mitgliedern, Freunden und Bekannten mittlerweile etwa 30.000 Euro an Spendengeldern ein. „Die Gelder kommen zum Teil direkt den Menschen in der Ukraine und auch den ankommenden Flüchtlingen vor Ort zugute“, versichert Böck. Wer die Rotary-Ukrainehilfe unterstützen will, kann dies tun mit Geldspenden auf das Konto des Rotary-Hilfswerks Schrobenhausen-Aichach, Stichwort „Ukraine-Hilfe“, IBAN DE88 7202 1271 0003 2044 13, bei der Hypo-Vereinsbank.

Die Rotarier werden auch in dieser Woche noch Hilfsgüter entgegennehmen, und zwar am Dienstag und Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 14 bis 17 Uhr. Es können dort sowohl Hilfsgüter abgegeben als auch für ankommende Geflüchtete abgeholt werden. Gebraucht werden weiterhin medizinische Hilfs- und Schmerzmittel, Verbandskästen, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Decken und warme Männerkleidung sowie Konserven und haltbare Lebensmittel für die Kriegsregion sowie neuwertige Kleidung für die hier ankommenden Frauen, Kinder und Jugendlichen, außerdem Spielsachen und Kuscheltiere.