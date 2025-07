RSC Aichach trifft RV Schifferstadt in Südtirol

Seit mittlerweile 33 Jahren besteht eine beurkundete Partnerschaft der beiden Radsportvereine RSC Aichach und dem RV Schifferstadt. Zur Pflege dieser Partnerschaft fand nun jüngst eine gemeinsame Radsportwoche in Südtirol statt, welche vom Schifferstädter Martin Starck vorbildlich geplant und organisiert worden war. Insgesamt 18 Rennradfahrer (darunter zwei Frauen vom RSC Aichach) unternahmen vom gemeinsamen Quartier in Dorf Tirol (bei Meran) täglich Ausfahrten in die abwechslungsreichen umliegenden Gebiete. In jeweils zwei Gruppen - je nach Leistungsstand - wurden bei teilweise tropischen Temperaturen Tagesfahrten zum Kalterer See, ins Vinschgau, nach Bozen, durchs Etschtal, aber auch anspruchsvolle Ziele wie Jaufenpass, Gampenpass oder Mendelpass bewältigt. Die acht Teilnehmer vom RSC Aichach erlebten dabei eine gelebte Vereins-Partnerschaft, die aus teilweise langjährigen persönlichen Bekanntschaften der Teilnehmer untereinander gewachsen ist.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!