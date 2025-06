Rüde Hasenhirsch Gustl qualifiziert sich für die Deutsche Meisterschaft im IGP-Sport

Bei hohen Temperaturen fand auf dem Gelände des GSV Wittelsbacher Land in Aichach die Ausscheidung des Deutschen Bouvier Club von 1977 (DBC) zur Deutschen Meisterschaft im Gebrauchshundesport statt. Leistungsrichterin Renate Rank, Prüfungsleiterin Kristin Oberhauser, Fährtenleger Richard Dobitsch sowie Schutzdiensthelfer Alfred Hupfauer und Patrick Hamann waren im Einsatz. Die Unterordnungsprüfung FCI-IBGH2 konnte Laura Ruile mit ihrem Rottweiler Betty mit 81 Punkten abschließen. Stephanie Kammermeier führte ihren Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Melly in der die Leistungsklasse FCI-IBGH3 mit 78 Punkten vor. Albin Hamann legte mit seinem Bouvier des Ardennes Hasenhirsch Gustl in der FCI-IGP3 eine Traumprüfung ab. Gustl ersuchte in der Fährte 95 Punkte. In der Unterordnung wurde sein Gehorsam 93 Punkten belohnt. Im Schutzdienst erkämpfte sich der Rüde 96 Punkte. Mit der hohen Gesamtpunktzahl von 284 Punkten konnte sich das Team, wie auch schon im vergangenen Jahr, für die höchste Deutsche Prüfung im Gebrauchshundesport, nämlich die Deutsche Meisterschaft (VDH-DM IGP) qualifizieren.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!