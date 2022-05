Ruhestandspfarrer Karl Mayr feiert zwei Anlässe gleichzeitig

Der Ruhestandsgeistliche Karl Mayr begeht seinen 70. Geburtstag und sein 40. Priesterjubiläum mit einem Gottesdienst im Aichacher Pfarrzentrum.

40 Jahre ist es Ende Juni her, dass Karl Mayr zum Priester geweiht wurde. Im Februar feierte er seinen 70. Geburtstag. Beide Jubiläen feierte der Ruhestandsgeistliche, der seit 2017 in Aichach lebt, am Sonntag im Aichacher Pfarrzentrum. St. Michael mit Verwandten, Freunden und Vertretern der Pfarreien, in denen er im priesterlichen Dienste stand. Auftakt war ein gemeinsamer Gottesdienst mit Dekan Stefan Gast, Stadtpfarrer Herbert Gugler sowie den Geistlichen Thomas Gerstlacher, Heinrich Weiß, ein ehemaliger Aichacher, Karl Bartenschlager, Albert und Paul Mahl sowie Stadtkaplan Valentine Dimude und Diakon Erhard Hindelang.

Er sei ein Spätberufener gewesen, erzählt Mayr unserer Redaktion. Mayr, der aus Oberndorf am Lech (Landkreis Donau-Ries) stammt, besuchte die Realschule in Wertingen. Er sei nicht gerne zur Schule gegangen. Mathematikproben bereiteten ihm nicht immer Freude. Eher sei er ein Sprachenfan gewesen. "Besonders die französische Sprache hat es mir angetan", erzählte er. Diesem Interesse folgend, absolvierte er eine Dolmetscherausbildung an der Sprachenschule Berlitz School in Augsburg, bevor er eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei NCR absolvierte. Am Bayernkolleg holte er schließlich das Abitur nach und studierte dann Theologie in Augsburg und München.

Karl Mayr hatte Stationen von Illertissen bis Reichertshofen

Zum Priester geweiht wurde Karl Mayr am 27. Juni 1982. Sein Primizspruch damals lautete: "Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens." Danach übernahm er Kaplanstellen in Illertissen, Schrobenhausen und Buchloe. Am 4. Juli 1982 feierte er Primiz in Oberndorf. Er übernahm Kaplanstellen in Illertissen, Schrobenhausen und Buchloe, bevor er 1985 Pfarrer in Unterknöringen, Großanhausen und Limbach (Landkreis Günzburg) wurde. Von 1995 bis 2017 betreute er die Pfarreien Reichertshofen und Starkertshofen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm). Seit 2017 ist er im Ruhestand und suchte sich als Wohnort Aichach aus. Als Ruhestandspfarrer hält er Werktagsmessen und Sonntagsgottesdienste in Aichacher Ortsteilen und hilft aus, wenn er gebraucht wird.

In seiner Predigt am Sonntag dankte Karl Mayr dafür, dass er 40 Jahre im priesterlichen Dienst sein durfte. Sein Dank ging an die Menschen, die ihm hilfreich zur Seite standen, besonders aber an seine Familie. Musikalisch umrahmte den Jubiläumsgottesdienst Susanne Michalovic mit Gesang und am Klavier Markus Pettinger.

Nach dem Gottesdienst erwartete die Gäste ein Unterhaltungsprogramm

Anton Westner, Altbürgermeister von Reichertshofen, lobte die Aktivitäten von Pfarrer Mayr und betonte besonders den Bau einer Kapelle, den dieser in die Wege geleitet hat. Grußworte gab es vom Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann und von Stadtpfarrer Herbert Gugler. Letzterer betonte, dass die Ruhestandsgeistlichen in der Pfarreiengemeinschaft mithelfen, dass das Angebot an Gottesdiensten aufrechterhalten werden kann.

Nach dem Gottesdienst wurde im Pfarrzentrum gefeiert. Moderiert wurde das Unterhaltungsprogramm vom Zweiten Bürgermeister und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Josef Dußmann. Zu hören war unter anderem das Kirschblütenlied, gesungen von Maria-Masuyo Erb in japanischer Sprache. Mitglieder des Theatervereins Langenbruck überraschten Pfarrer Mayr mit einem Theatersketch mit dem Titel "Die Notbeichte".