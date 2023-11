Rund 90.000 Euro Zuschuss für Sport- und Schützenvereine in Aichach

Plus Warum die 25 Sport- und zwölf Schützenvereine aus der Stadt und den Ortsteilen heuer weniger Geld bekommen als in den beiden Coronajahren zuvor.

Die 25 Sport- und zwölf Schützenvereine aus Aichach und den Ortsteilen bekommen in diesem Jahr insgesamt rund 90.000 Euro Förderung von der Stadt. In der Sitzung des Finanzausschusses des Stadtrats wurde jetzt über die Auszahlungsbeträge anhand der Sportförderrichtlinien informiert. Die Vereine im Wittelsbacher Land werden auch vom Freistaat Bayern (insgesamt 545.000 Euro) und dem Landkreis (insgesamt 150.000 Euro) unterstützt.

An die Aichacher Sportvereine gehen von der Stadt insgesamt rund 81.000 Euro an Zuschüssen und Vereinspauschalen. Die Schützenvereine bekommen rund 7500 Euro. Während bei den Schützen die Summe im Vergleich zu den Vorjahren 2022 und 2021 nahezu konstant ist, bekommen die Sportvereine insgesamt um 20.000 Euro weniger ausgezahlt als 2022, und sie liegen auch deutlich unter dem Jahr 2021 (97.500 Euro).