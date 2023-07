Aichach

Sabine Kreutle will Wittelsbacher Realschule mit Elan und Freude leiten

Sabine Kreutle ist die neue Schulleiterin an der Wittelsbacher Realschule in Aichach. Warum sie kein fertiges Konzept in der Tasche hat und welche Herausforderungen sie erwarten.

Wenn Sabine Kreutle im August die Leitung der Wittelsbacher Realschule in Aichach übernimmt, will sie vor allem eines tun: zuhören und zuschauen. Sie will die Schule erst einmal kennenlernen und alles weiterlaufen lassen wie geplant. Es wäre ihrer Ansicht nach völlig falsch, mit einem fertigen Konzept in der Tasche zu starten. "Dann bist Du nicht mehr offen", sagt sie. Dennoch weiß die 56-Jährige, dass in den nächsten Jahren einige Herausforderungen auf sie warten, die sie zusammen mit ihrem Team bewältigen muss.

Für die gebürtige Augsburgerin schließt sich in Aichach ein Kreis, denn vor 18 Jahren, von 2005 bis 2008, war sie an der Realschule bereits zweite Konrektorin. Die positiven Erinnerungen an diese Zeit waren mit ein Grund, warum sie jetzt in die Paarstadt zurückkehrt. Der Hauptgrund aber ist ihre Familie, mit der sie im Haus der Großeltern im Augsburger Stadtteil Göggingen wohnt. Ihr Mann und ihre Tochter haben das Haus in den vergangenen fünf Jahren versorgt. Jetzt will die Hausherrin wieder stärker mithelfen. Da Kreutle seit 2018 Schulleiterin der Realschule in Weilheim in Oberbayern war, kam sie meist nur am Wochenende nach Hause. Jetzt ist ihr Mann im Ruhestand und ihre Tochter studiert in Augsburg Lehramt Gymnasium mit den Fächern Deutsch und katholische Religion - die gleichen Fächer, die die Mutter unterrichtet.

