Sabine Reichelt malt spontan und mit intensiven Farben

Werke der Künstlerin, Grafikdesignerin und Kunsttherapeutin Sabine Reichelt sind aktuell im historischen Rathaus in Aichach zu sehen. Zur Vernissage der Ausstellung mit dem Titel „Licht und Raum“ kamen rund 25 Interessierte.

Reichelt ist seit 2022 Mitglied des Aichacher Kunstvereins. Sie malt aus Leidenschaft, wie sie betont. „Meine Bilder entstehen intuitiv und sind getragen von Gefühlen und Spontanität, geprägt von intensiven Farben, die viel Lebensfreude zeigen“, sagt die Künstlerin. Dabei lässt sie innere Bilder an sich vorbeiziehen, es entstehen Landschaften und sie taucht in die Welt der Farben ein. So hält sie ihre Eindrücke im Bild fest.

Markenzeichen der Reicheltschen Kunst ist ein intensiver, dynamischer Farbauftrag. Bei ihrer abstrakten Sichtweise lässt sie sich von Gefühlen und Spontanität inspirieren. Ruhe und Bewegung finden sich gleichermaßen wieder in ihren Werken.

Diese sorgen nun für farbenfrohe Tupfer an den Wänden in Treppenhaus und Gängen des Rathauses. Hausherr Bürgermeister Klaus Habermann stellte den Werdegang der Künstlerin vor, die ursprünglich eine Autodidaktin ist und seit 1980 zahlreiche Ausstellungen präsentierte. Reichelt absolvierte ein Kunsttherapiestudium am Forum für analytische und klinische Kunsttherapie (AKT) in München und gründete 2020 das „Atelier 107“ in der ehemaligen Ballonfabrik in Augsburg. Im vergangenen Jahr besuchte sie die Freie Kunst-Akademie in Augsburg und stellte in der Archivgalerie in Friedberg aus. (AZ)

Öffnungszeiten: Die Ausstellung von Sabine Reichelt ist bis 30. August zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.