vor 17 Min.

Schaden Photovoltaikanlagen dem historischen Stadtbild Aichachs?

Plus Auch die Besitzer historischer Häuser setzen auf regenerative Energien. Bei der Stadt gehen immer wieder Anträge ein. Der Bauausschuss trifft eine Entscheidung

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Auf den Dächern, die Gebäude im Innenbereich der Stadt Aichach abdecken, würde sich die Erzeugung von Strom per Photovoltaik geradezu anbieten. Dazu liegen bereits Anfragen bei der Stadtverwaltung vor. Angesichts der aktuellen Debatten zum Thema Klimawandel und Umweltschutz ließe sich dagegen im Grunde genommen nichts sagen – wenn da nicht die Sorge wäre, dieser historische Bereich von Aichach könnte damit eine gravierende Veränderung erfahren.

Daher sprach Ulrich Egger vom Bauamt am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses von einer "Gratwanderung". Schließlich gelte es, beiden Seiten gerecht zu werden. Er sah das "ruhige Erscheinungsbild" der Innenstadt in Gefahr, ebenso die Homogenität.

