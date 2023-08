"Schäden" an der Sebastianeiche sind Spuren einer Untersuchung

Die Stadt Aichach will den 180 Jahre alten Baum soll unbedingt erhalten. Deshalb wird er regelmäßig untersucht - zuletzt auf seine Standfestigkeit.

Von "neuen Schäden" an der Sebastianeiche, der ältesten Eiche im Aichacher Stadtgebiet, berichtete Stadträtin Marion Zott ( Bündnis 90/Die Grünen) in der jüngsten Bauausschusssitzung. Bauamtsleiterin Carola Küspert kann nach Rücksprache mit dem Baumkontrolleur der Stadt Aichach beruhigen: Es handelt sich nicht um Schäden, sondern um Spuren einer Untersuchung des Baumes neben der Sebastianskapelle am Jakobiweg.

Baumkletterer entfernt Totholz

"An der Eiche wurde im Auftrag der Stadt ein Zugversuch zur Prüfung der Standfestigkeit vorgenommen", berichtet Küspert auf Anfrage unserer Redaktion. Bei dieser Untersuchung sei es erforderlich, dass die Borke des Baumes für die Anlage der Messsonden „geglättet“ wird. "Dies schädigt den Baum nicht", sagt Küspert. Außerdem war am Dienstag ein Baumkletterer vor Ort und hat Totholz entfernt.

Keine Schäden, sondern Spuren einer Untersuchung sind an der Sebastianeiche in Aichach zu sehen. Foto: Erich Echter

Der 180 Jahre alte Baum war von 2019 bis 2021 in Behandlung der Baumheilerin Lucia Bucher aus dem Affinger Ortsteil Haunswies. Ein Pilzbefall machte dem Baum damals zu schaffen. Der Baum steht weiter unter Beobachtung.