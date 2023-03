Aichach/Schiltberg

Das Gauschießen wird heuer in Inchenhofen ausgetragen

Plus Der Sportschützengau Aichach gewinnt neue Mitglieder. 4773 Schützen und Schützinnen gehören ihm nun an. Was für dieses Jahr geplant ist.

Der Sportschützengau Aichach wählte kürzlich seinen Vorstand. Der wiedergewählte Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir aus Schiltberg und seine Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie die Sportleiter und Referenten warteten mit Rückblicken auf und blickten in die Zukunft. Im Vorjahr kamen 38 Erstmitglieder hinzu, sodass sich die Gesamtmitgliederzahl auf 4773 erhöhte. Zahlreiche verdienstvolle Schützenfunktionäre wurden geehrt (eigener Bericht).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

