Endlich wieder Freilichttheater im Wittelsbacher Land

Plus Auf den Freilichtbühnen am Sisi-Schloss bei Unterwittelsbach und auf dem Hofberg in Schiltberg rührt sich wieder was. Endlich, denn die Aufführungen bereichern die Theaterszene.

Theaterliebhaberinnen und -liebhaber dürften sich lange darauf gefreut haben. Ebenso wie die Ensembles und Organisatoren selbst. Auf den Freilichtbühnen am Sisi-Schloss bei Aichach-Unterwittelsbach und auf dem Hofberg in Schiltberg rührt sich wieder was. Und das Wetter spielt, zumindest zu Beginn der Freilichtsaison, mit und beschert Schauspielern und Publikum unbeschwerte Premierenabende.

Die Vereine, Regisseure und Helfer haben sich bei den langen Probenarbeiten eine Menge einfallen lassen, um ihre Zuschauerinnen und Zuschauer zu unterhalten. Auf den Bühnen geht es dabei manchmal rund. Auf dem Hofberg funkt es sogar beim Feuerwerk. Dramatisch wird's am Ende trotzdem. Die Liebe von "Romeo und Julia" endet auch bei der Neuinszenierung in diesem Jahr tödlich. Doch bis dahin erwarten das Publikum zwei kurzweilige Stunden unter freiem Himmel. Trotz aller Tragik und anspruchsvollen Stoffs darf dabei auch gelacht werden.

