Polizei hält in Aichach und Schiltberg betrunkene Autofahrer an

Bei Verkehrskontrollen in Aichach und Schiltberg stellt die Polizei bei zwei Autofahrern Alkoholgeruch fest. Was die beiden Männer nun erwartet.

Die Aichacher Polizei führte am Samstag gegen 2 Uhr in der Bertholdstraße in Schiltberg eine Verkehrskontrolle bei einem 29-jährigen Autofahrer durch. Wie die Polizei mitteilt, wurde während der Kontrolle bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Deshalb wurde dieser zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest mit auf die Dienststelle genommen. Der Test ergab laut Polizei einen Wert von über 0,8 Promille.

Alkoholfahrt in Aichach

Zu einer weiteren Alkoholfahrt war es bereits am Freitag gegen 10 Uhr im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach gekommen. Hier wurde ein 49-jähriger Autofahrer kontrolliert. Er roch ebenfalls nach Alkohol. Bei ihm ergab der Alkoholtest auf der Dienststelle nach Polizeiangaben einen Wert von fast 0,8 Promille.

Neben einem Monat Fahrverbot erwarten beide Männer laut Polizei ein Bußgeld von 500 Euro und ein Punkt in Flensburg. (AZ)