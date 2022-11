Prozess: Schlug ein Rentner einen anderen mit seinem Gehstock?

Plus Zwei Senioren erzählen vor dem Aichacher Amtsgericht zwei ganz unterschiedliche Varianten. Der Staatsanwalt nimmt beide Aussagen nicht für bare Münze.

Mit seinem hölzernen Gehstock soll ein 58-jähriger Rentner aus dem Raum Aichach im September vergangenen Jahres auf einen anderen Rentner in seiner Nachbarschaft losgegangen sein. Erst gab es einen verbalen Streit, dann hat er mehrmals auf den 70-Jährigen eingeschlagen und als dieser sein Handy zücken wollte, schlug es ihm der 58-Jährige mit dem Stock aus der Hand. So jedenfalls lautete die Anklage bei einer Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht.