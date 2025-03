Schlange stehen für den Steckerlfisch zum Aschermittwoch

Rauchschwaden wabern durch die Luft, der Duft von gegrilltem Fisch weht bis auf den Gehsteig: Vor der Friedenseiche in Aichach stehen am Aschermittwoch viele Schlange für ihren Steckerlfisch. Der gehört für viele zum Beginn der Fastenzeit einfach dazu.

Inhaber Simon Reiner steht mit Vater Ignaz und weiteren Helfern schon seit 10 Uhr am Grill. Seine Mutter Maria Reiner und weitere Helferinnen übernehmen den Verkauf an die Fischliebhaber und -liebhaberinnen.

Aschermittwoch: 600 Makrelen und Forellen kommen in Aichach auf den Grill

600 Makrelen und Forellen landen an diesem Tag auf den Grills, erzählt Simon Reiner. Er persönlich zieht die Makrele der Forelle vor: „Die ist saftiger und fetthaltiger.“ Dazu braucht‘s in seinen Augen nicht mehr als eine frische Breze.

Den Steckerlfisch bietet die Friedenseiche heuer im vierten Jahr am Aschermittwoch an. Verkauft wird seit 11 Uhr über die Mittagszeit und nach einer Pause noch einmal von 16 Uhr bis etwa 19.30 Uhr. Steckerlfisch gibt es aber nicht nur in Aichach, sondern auch in anderen Orten im Landkreis Aichach-Friedberg, zum Beispiel in Sielenbach am Dorfplatz.

Icon Vergrößern Etwa 600 Makrelen und Forellen werden bei der Friedenseiche als Steckerlfisch gegrillt. Foto: Claudia Bammer Icon Schließen Schließen Etwa 600 Makrelen und Forellen werden bei der Friedenseiche als Steckerlfisch gegrillt. Foto: Claudia Bammer

Besonders gefragt ist Steckerlfisch nicht nur am Aschermittwoch, sondern noch an einem weiteren Tag: Karfreitag ist heuer am 18. April. Dann wird in der Friedenseiche wieder der Grill angeheizt.