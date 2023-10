Aichach

vor 51 Min.

"Schlimm" bis "Albtraum": Reaktionen auf Schließung von Rübsamen in Aichach

Das Modehaus Rübsamen in Aichach schließt Ende Januar 2024.

Plus Das Modehaus Rübsamen in Aichach schließt Ende Januar. Diese Nachricht sorgt in der Stadt für großes Bedauern. Auch andere Modehändler machen sich Sorgen.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Nur noch bis Ende Januar wird es das Modehaus Rübsamen in Aichach geben. Die Nachricht vom Wochenende von der bevorstehenden Schließung der Aichacher Filiale nach über 40 Jahren sprach sich in der Stadt herum wie ein Lauffeuer – bei Kundinnen und Kunden, aber auch bei Einzelhändlern. Bei ihnen reichen die Reaktionen sogar von "schlimm" bis hin zu "Albtraum".

Andrea Albrecht von Mode Grieb am Unteren Tor sagt, sie hätte gehofft, dass die Rübsamen-Filiale geöffnet bleibt. Doch diese schließt ebenso wie zwei weitere in Schrobenhausen und Weilheim sowie der s.Oliver Store in der Ludwigstraße in Friedberg. Das Geschäft betreibt Rübsamen in Kooperation mit s.Oliver. Der ebenfalls zu Rübsamen gehörende Kultstore einige Meter weiter ist von den Plänen nicht betroffen. Auch das Rübsamen-Stammhaus in Augsburg und mehrere weitere Filialen bleiben erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen