Schloss Blumenthal lockt in der Vorweihnachtszeit mit Lichterfest

An den ersten drei Freitagen und Samstagen im Dezember wird in Blumenthal eine ganz besondere Stimmung geschaffen: mit toller Beleuchtung und kurzweiligem Programm.

Was lässt unsere Augen leuchten? Wodurch kann die Welt etwas heller und lichtvoller für uns alle werden? Es sind die kleinen Momente von Glück - wenn wir zusammenkommen, Musik, Kunst oder Theater erleben, wenn wir gemeinsam etwas genießen und feiern, uns schenken und beschenkt werden und auch andere Menschen in Not dabei nicht vergessen. Um diese Momente zu schaffen, wurde das Lichterfest auf Schloss Blumenthal ins Leben gerufen.

Es findet an den ersten drei Freitagen und Samstagen im Dezember statt. Dann wird der Innenhof des historischen Schlossensembles festlich beleuchtet. Passend dazu gibt es ein buntes Kunst-, Kultur- und Familienprogramm: Konzerte von Klassik bis Jazz, Blumenthal Chor zum Zuhören und Mitsingen, ein Lichtermeer der guten Wünsche, Live-Film-Events, Feuershow, Märchen und Geschichten, Kindertheater, Plätzchen backen für Kinder und vieles mehr.

Ein detailliertes Programm gibt es auf der Internetseite von Schloss Blumenthal. (AZ)