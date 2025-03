Schluss nach 52 Jahren: Aichacher Vogelfreunde gibt es nicht mehr

Der Verein der Vogelfreunde Aichach existiert nicht mehr. Auf der Jahreshauptversammlung beschlossen die Mitglieder nach 52 Jahren die Auflösung des Vereins. Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder habe für die Auslösung gestimmt, teilte Schatzmeister Franz Lutz auf Nachfrage der Redaktion mit. Zuletzt hatten dem Verein nur noch knapp 20 Mitglieder angehört, die alle um die 80 Jahre alt sind.

Lutz erzählt, zuletzt seien sie nur noch „ein paar Hansel“ gewesen. Zu wenig, um einen Vorstand auf die Beine zu stellen. Auch Nachwuchs war im Verein nicht in Sicht. Für den Schatzmeister ändert sich mit der Auflösung des Vereins „eigentlich nichts, außer, dass ich keine Vereinskasse mehr zu führen habe“. Er werde sein Hobby genauso ausüben wie vorher. Lutz züchtet seit über 40 Jahren Wellensittiche und hält etwa 80 Sittiche bei sich daheim in der Voliere. Wenn die früheren Vereinsmitglieder Lust und Laune hätten, sich zu treffen und zu ratschen, dann „verabreden wir uns im Biergarten und machen bei einer halben Bier eine Privatsitzung“, sagt er.

Und was passiert mit der Voliere am Griesbacherl?

Rund ein Jahr wird es dauern, bis die Auflösung des Vereins auch formal über die Bühne gegangen ist, vermutet Lutz. Diese gesetzliche Sperrfrist soll eventuellen Gläubigern die Möglichkeit geben, sich beim Verein zu melden. Im Falle der Vogelfreunde „gibt es niemanden, der Forderungen hat“, sagt der Schatzmeister.

In seiner Satzung hat der Verein geregelt, was mit dem Geld passiert, das noch in der Kasse ist. Wichtig sei ihnen gewesen, dass es für caritative Zwecke und regional verwendet wird, erklärt Lutz. Sobald der Verein auch offiziell aus dem Vereinsregister gelöscht ist, wird er das Geld an zwei Einrichtungen in der Region übergeben, die ehrenamtliche Arbeit leisten.

Dass es die Vogelfreunde nicht mehr gibt, wird auch öffentlich bemerkbar sein in Aichach. Denn die Voliere am Griesbacherl, an der Spaziergänger, insbesondere Familien, gerne mal einen Stopp eingelegt haben, wird damit ebenfalls aufglöst.