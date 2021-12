Schockanrufe: Wieder geben sich Anrufer als Polizisten aus

Fünf Betroffene melden der Aichacher Polizei, dass sie am Dienstag von falschen Polizeibeamten angerufen worden seien. Wie sie darauf reagiert haben.

Erneut meldet die Aichacher Polizei mehrere Schockanrufe. Sie sind am Dienstag in der Mittagszeit bei verschiedenen Personen im Gebiet der Aichacher Inspektion eingegangen.

Der falsche Polizist ruft in der Mittagszeit an

Insgesamt sind der Polizei fünf Betroffene bekannt. Die Anrufe gingen laut Mitteilung der Inspektion am Dienstag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr in Aichach, Aindling und Affing ein. Dabei gab sich der unbekannte Anrufer als Polizeibeamter aus und berichtete von einem schweren Verkehrsunfall naher Angehöriger. Er forderte in diesem Zusammenhang hohe Geldsummen für die Freilassung des Angehörigen.

Schockanruf: Die Betroffenen reagierten richtig

Die Betroffenen reagierten laut Polizei richtig. Sie alle erkannten die Betrugsabsicht. Deshalb sei es zu keinem Vermögensschaden gekommen, so die Polizei. (jca)