Schockanrufer bringen Seniorin aus Aichach um 100.000 Euro

Unbekannte Täter haben eine Rentnerin aus Aichach um Geld und Wertgegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro betrogen. Sie wenden eine bekannte Masche an.

Betrüger haben eine 86-jährige Frau aus Aichach um 100.000 Euro gebracht. Sie riefen die Seniorin am Mittwoch an und behaupteten, ihr Enkel habe einen Verkehrsunfall verursacht. Nur mit einer Kaution sei zu verhindern, dass er ins Gefängnis müsse.

Schockanrufer setzen Aichacherin über mehrere Stunden unter Druck

Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilte, setzten die Täter die Frau über mehrere Stunden hinweg massiv unter Druck. Letztendlich übergab sie einer bislang Unbekannten Geld und Wertgegenstände von mehr als 100.000 Euro. Die Täter gingen dabei nach Polizeiangaben so geschickt vor, dass sie es sogar schafften, auch die Tochter der Seniorin zu täuschen.

Fälle wie diesen gibt es im Landkreis immer wieder: So hatte beispielsweise im Juni ein falscher Polizist eine Frau aus dem Raum Affing angerufen und wollte sie um 40.000 Euro prellen. Er behauptete - ähnlich wie bei dem aktuellen Aichacher Fall -, der Sohn der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Haft. Nur eine Kaution könne ihm das Gefängnis ersparen. Doch die 69-Jährige fiel nicht darauf herein. Sie drehte den Spieß kurzerhand um, informierte die Polizei, hielt den Täter hin und ging zum Schein auf seine Forderungen ein.

Im Sommer half eine Frau aus dem Raum Affing, einen Täter zu überführen

Nebenbei informierte sie die Bankangestellten mit einer Finte über den eigentlichen Anlass der hohen Bargeldabhebung und ging mit dem Geld an den vereinbarten Übergabetreffpunkt. Dort warteten ein 38-jähriger Mittelsmann - und Zivilkräfte der Polizei. Sie nahmen den Mann an Ort und Stelle fest. Er kam danach in Untersuchungshaft. Der Fall wird am 2. Februar am Amtsgericht Augsburg verhandelt.

Seit Längerem warnt die Polizei vor derartigen Anrufen: Betrügerinnen und Betrüger ließen sich immer wieder neue Maschen einfallen, um arglose Menschen zu täuschen - vom angeblichen Enkel über den falschen Polizeibeamten bis hin zu vermeintlichen Unglücksfällen.

Polizei rät Betroffenen: Schockanrufe sofort beenden, kein Geld übergeben

Stets gehe es darum, dass Zahlungen geleistet werden sollen. Die Polizei rät, derartige Anrufe sofort zu beenden und keine Daten preiszugeben. Betroffene sollten unter den ihnen bekannten Rufnummern Kontakt mit Angehörigen aufnehmen, um etwaige Fragen zu klären. Niemals sollten sie Geld auf unbekannte Konten überweisen oder Bargeld beziehungsweise Wertgegenstände übergeben. Mehr Infos im Internet unter polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug. (mit jca)