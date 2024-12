Schon über 1000 Unterschriften für die Post in Aichach

Schon mehr als 1000 Menschen haben sich in Aichach in die Unterschriftenlisten für den Erhalt der Postfiliale eingetragen, berichtet Bürgermeister Klaus Habermann. Mit der Schließung der Postbank 2026 soll auch die Post in der Augsburger Straße verschwinden. Die Stadt Aichach will sie erhalten und sammelt dafür seit dem 7. Dezember Unterschriften. Für den Erhalt der Filiale setzt sich nun auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz ein. Für Januar kündigt der Abgeordnete ein Gespräch mit Vertretern der Post beim Bürgermeister an.

Auch im Internet sammelt die Stadt Unterschriften für eine Petition

Seit Juli ist bekannt, dass die Postbank ihre Filiale an der Augsburger Straße im Laufe des Jahres 2026 schließen will. Davon betroffen sind auch die postalischen Dienstleistungen, die die Deutsche Post dort anbietet. Auf einen schriftlichen Protest von Bürgermeister Klaus Habermann bedauerte die DHL zwar die Schließung, wies aber darauf hin, dass das Netz mit Paketshops und Ähnlichem ausgebaut werde, um die Bürgerinnen und Bürger weiterhin mit Postdienstleistungen zu versorgen. Habermann sieht darin aber keinen ausreichenden Ersatz für eine eigene Postfiliale und hat deshalb die Unterschriftenaktion gestartet.

Seit 7. Dezember sammelt die Stadt Unterschriften: auf Listen, die im Rathaus, in der Stadtinfo am Stadtplatz und im Einwohnermeldeamt am Tandlmarkt ausliegen, und im Internet auf der Plattform Open Petition. Die Petition haben bis Montagmittag schon 648 Personen mit ihrer Unterschrift unterstützt.

Gespräch über die Aichacher Postfiliale im Januar geplant

Wie Durz nun in einer Pressemitteilung schreibt, werden in diesem Dezember die Sendungsmengen gegenüber dem Vorjahr deutlich ansteigen. DHL habe erstmals im deutschen Paket- und Postnetz an einem Tag über zwölf Millionen Pakete sortiert. Die Steigerung des Paketaufkommens habe auch Auswirkungen auf das Filialnetz. So sei laut Bundesnetzagentur die Anzahl der Postfilialen im Landkreis Aichach-Friedberg von 22 auf 26 gestiegen. Die Digitalisierung mit dem veränderten Kommunikationsverhalten führt laut Durz hingegen im Briefmarkt zu weniger Sendungen. Die Anzahl der Briefkästen im Landkreis sei daher laut Bundesnetzagentur seit 2017 leicht von 231 auf 226 gesunken.

Zu der angekündigten Schließung der Postfiliale in Aichach schreibt Durz dennoch: „Das Angebot in Aichach darf nicht verschlechtert werden.“ Er habe deshalb mit Verantwortlichen der Deutschen Post und Bürgermeister Habermann ein Treffen im Januar vereinbart. Habermann geht von einem Termin in der zweiten Januarhälfte aus. Mit dem Zuspruch zu der Unterschriftensammlung ist der Bürgermeister zufrieden, wie er gegenüber unserer Redaktion sagt. „Wir betreiben sie vorerst weiter.“