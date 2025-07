Es ist schon wieder Schluss: TSV Aichach trennt sich überraschend von Pächter

Kaum gestartet, ist auch schon wieder Schluss: Der TSV Aichach trennt sich überraschend mit sofortiger Wirkung von seinem derzeitigen Pächter der Vereinsgaststätte in der Donauwörther Straße. Das gibt der Verein am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Er äußert sich darin auch zu den Gründen der frühen Vertragsauflösung.

In der Mitteilung des TSV heißt es, man sei nach intensiven Gesprächen zwischen Pächter und Vereinsvorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass die Vorstellungen der Parteien hinsichtlich der Führung der Vereinsgaststätte nicht miteinander in Einklang zu bringen seien.

Die Vereinsleitung erklärt: „Die gesamte Vorstandschaft hat sich nach reiflicher Überlegung gegen eine weitere Zusammenarbeit entschieden.“ Alle Beteiligten bedauerten diese Entwicklung sehr. Dabei hatte sich der Verein gefreut, mit dem Ehepaar Jasspreet und Harpreet Singh aus Schrobenhausen einen beinahe nahtlosen Übergang zu Horst und Martina Reh zu schaffen. Die langjährigen Pächter waren Anfang März nach 25 Jahren in Ruhestand gegangen.

Der TSV Aichach vermietet seine Halle weiterhin

Anfang April, wie ursprünglich geplant, klappte es mit der Neueröffnung des Lokals, das mediterrane und bayerische Küche anbieten wollte, dann aber doch nicht. Gesetzliche Auflagen hatten langwierige Sanierungsarbeiten notwendig gemacht. Mitte Juni war das Lokal unter dem Namen Preety & Co. vorerst im Probebetrieb gestartet. Gut sechs Wochen später ist es wieder geschlossen. Nun muss sich der TSV erneut auf die Suche nach einem Pächter machen. Der Verein wünscht sich jemanden, „der die traditionsreiche Vereinsgaststätte mit neuem Elan betreiben möchte“.

Die Vermietung der TSV-Halle soll darunter nicht leiden. Sie sei unabhängig vom Gaststättenbetrieb möglich, teilt der Verein mit, und kann demnach ohne Einschränkungen gewährleistet werden. Buchungen könnten über die Geschäftsstelle des TSV vorgenommen werden. Die Bewirtung bei Veranstaltungen darf dann auf Wunsch auch über externe Caterer erfolgen – eine Bindung an die Vereinsgaststätte bestehe nicht mehr. Die Bestuhlung übernehme wie gewohnt der Hausmeister des Vereins, teilt der TSV mit.

Der Verein betont zudem, dass auch die drei im Jahr 2023 vollständig sanierten Bundeskegelbahnen weiter zur Vermietung bereitstehen. Er lege großen Wert darauf, die langjährigen Kegelgruppen auf der Anlage zu halten und freue sich über neue Nutzerinnen und Nutzer, so der TSV. Auch hier erfolgt die Buchung über die Geschäftsstelle. Die Vereinsleitung zeigt sich zuversichtlich, zeitnah einen neuen Pächter für die Gaststätte zu gewinnen. Dabei geht es dem Sportverein auch darum, weiter ein Ort der Begegnung und des Sports zu sein.