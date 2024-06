3000 Euro für die Hochwasserhilfe der Kartei der Not

Die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen spendet im Rahmen der Flutkatastrophe 2024 an Feuerwehren und Hilfsorganisationen. Insgesamt fließen 25.000 Euro.

Große Schäden hat das Hochwasser Anfang Juni in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen verursacht. In Schrobenhausen war auch die Sparkasse Aichach-Schrobenhausen mit der Hauptstelle und zwei Filialen betroffen. Grund genug für das Geldinstitut, Betroffene und Helfer zu unterstützen. Im Feuerwehrhaus in Schrobenhausen verteilten Vorstandsvorsitzende Birgit Cischek und Michael Appel insgesamt 25.000 Euro an Feuerwehren und Institutionen, die vom Hochwasser Betroffene unterstützen, darunter die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Birgit Cischek betonte, die Spenden seien nur "ein Tropfen auf dem heißen Stein", sie hoffe aber, das Beispiel werde Schule machen.

Die Kartei der Not erhielt 3000 Euro. Die Stiftung unterstützt vom Hochwasser Betroffene als Soforthilfe mit bis zu 5000 Euro. Bis Mittwoch flossen laut Geschäftsführer Arnd Hansen bereits rund 40.000 Euro in die Landkreise Aichach-Friedberg und Neuburg-Schrobenhausen. Unzählige Anträge lagen da noch zur Bearbeitung vor. Auch nachträglich hilft die Kartei der Not, wenn die Folgen des Hochwassers nicht alleine bewältigt werden können. Dann kann jederzeit ein weiterer Antrag mit einer sozialen Beratungsstelle gestellt werden.

Damit die Kartei der Not helfen kann, seien Spenden wie diese von großer Bedeutung, sagte Redakteurin Claudia Bammer für die Kartei der Not. Jeder Euro komme ohne Abzug Menschen, die Hilfe brauchen, zugute. Je 3000 Euro erhielten außerdem die Spendenaktion "SOB hilft" in Schrobenhausen und die Bürgerstiftung Aichach.

Bis an ihre Grenzen und teilweise darüber gingen die Feuerwehrleute. Die Feuerwehren Schrobenhausen und Aichach erhielten jeweils 5000 Euro, Ecknach, Hörzhausen und Hohenwart jeweils 2000 Euro. (bac)

Spendenkonto Kartei der Not: Sparkasse Schwaben-Bodensee,

BAN: DE78 7315 0000 0034 0070 70

BIC: BYLADEM1MLM