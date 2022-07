Ein Sulzbacher führt jetzt den Rotary Club Schrobenhausen-Aichach

Josef Königbauer ist neuer Präsident des Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach und will mit den Mitgliedern weiter träumen und helfen. Das ist alles geplant.

Träume, Vorstellungskraft und Kontinuität – mit diesen Schlagworten geht der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach in das Jahr 2022/2023. "Träume" ist das Motto des Filmfestivals, das vom 17. bis 22. Oktober zum achten Mal stattfindet. "Imagine", also die Aufforderung, sich etwas vorzustellen, ist das rotarische Jahresmotto der Weltpräsidentin Jennifer Jones und auf Kontinuität, auf die Fortführung der erfolgreichen Arbeit seiner Vorgänger, setzt der neue Präsident Josef Königbauer.

Der dritte "Corona-Präsident" zieht Bilanz

Bei der Präsidentenübergabe im Gasthof Burghof in Aichach-Oberwittelsbach übernahm der Sulzbacher turnusmäßig das Amt von Signot Tyroller. Er war der dritte "Corona-Präsident". Der Rückblick auf sein Präsidentenjahr zeigte, dass die Pandemie zwar Einfluss auf die Aktivitäten des Klubs genommen, sie aber keineswegs zum Erliegen gebracht hat. Im Gegenteil. Tyroller erinnerte unter anderem an die vielen Treffen im Klub, mit den Schweizer Freunden aus Dielsdorf oder dem Lions Club, aber auch an eine Böhmenreise und Besuche bei Firmen oder zum Beispiel im Atelier von Richard Gruber.

Ein Höhepunkt war natürlich das Filmfestival, das eines der wenigen Events sein dürfte, das während der gesamten Corona-Zeit immer stattfand. Tyroller wertete die Veranstaltung mit dem Thema "Frauen" als vollen Erfolg, rund 70 Klubmitglieder und Partnerinnen und Partner waren beteilig und am Ende waren über 25.000 Euro für die sozialen und kulturellen Aktivitäten des Klubs zusammengekommen.

Auch das Geburtshaus Aichach wird unterstützt

Auch die sind durch Corona nicht weniger, sondern eher mehr geworden. Die Verkehrswacht, die Hospizarbeit, die Tafeln und auch das Geburtshaus Aichach hat der Klub unterstützt, einen Sportrollstuhl beschafft und das Musikfestival in Blumenthal unterstützt und zusammen mit den Rotary Clubs in ganz Deutschland für die von der Flutkatastrophe betroffenen Menschen im Ahrtal gespendet – um einige Beispiel zu nennen.

Seit vier Monaten bestimmt vor allem der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die karitative Arbeit des Klubs. Der Rotary Club hat Hilfstransporte organisiert, Hilfsgüter gesammelt und Geflüchteten auf vielfältige Weise geholfen. Das alles, wie Tyroller betonte, in Abstimmung und mit Unterstützung der Stadt Aichach und des Landkreises Aichach-Friedberg. Auch wenn das große Engagement für die Mitglieder sehr anstrengend sei, will Königbauer die Ukraine-Hilfe in seinem Präsidentenjahr fortführen. Er nannte die drei Standbeine Transporte, Hilfe für die Geflüchteten in der Region und eine Fahrradaktion für geflohene Menschen. Die Ausgabe von Gütern wird künftig nicht mehr im San-Depot, sondern im alten AWO-Heim an der Oskar-von-Miller-Straße stattfinden.

Lesen Sie dazu auch

Daneben steht die Unterstützung eines Alphabetisierungsprogramms für Kinder und Jugendliche in Brasilien auf der Agenda von Königbauer und seinem Vorstandsteam sowie mehrere lokale Hilfsprojekte. (AZ)