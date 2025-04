Fahrrad-Club plant Aktivitäten im Raum Aichach

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) wird nach eigenen Angaben nun auch in den Regionen Aichach und Schrobenhausen aktiv. Den Auftakt macht ein offener Austausch am Samstag, 12. April, um 10.30 Uhr im Restaurant Olympia am See am Radersdorfer Badesee in der Gemeinde Kühbach.

Ziel des Treffens ist es laut ADFC, mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Radbegeisterten ins Gespräch zu kommen: Was wird vor Ort gebraucht? Welche Ideen und Wünsche gibt es für den Radverkehr in der Region? Der ADFC möchte bei dem Treffen persönliche Einschätzungen, Erfahrungen und Anregungen sammeln.

Neben dem Erfahrungsaustausch ist auch angedacht, künftig regelmäßige Treffen zu organisieren – beispielsweise zum gemeinsamen Radeln, zum Austausch über Radverkehrspolitik oder zur aktiven Beteiligung an der Lokalpolitik. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für eine fahrradfreundlichere Region einsetzen möchten – ganz gleich, ob sie bereits Mitglied im ADFC sind oder nicht. (AZ)