Große Fusion in der Region zur Sparkasse Altbayern

Die Nachricht kommt am Mittwoch gegen Mittag überraschend: Die Sparkassen Aichach-Schrobenhausen und Neuburg-Rain fusionieren. Das teilen die Sparkassenvorstände und die Bürgermeister Klaus Habermann (Aichach), Karl Rehm (Rain), Mirko Ketz (Pöttmes) und Harald Reisner (Schrobenhausen) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die Fusion zur künftigen Sparkasse Altbayern wird zum 1. Januar 2025 vollzogen.

Die Verhandlungen erfolgten in den vergangenen Wochen hinter verschlossenen Türen, nun ist die Entscheidung gefallen. Die Vereinigung der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen und der Sparkasse Neuburg-Rain zur künftigen Sparkasse Altbayern zum 1. Januar 2025 ist beschlossene Sache. Alle relevanten Gremien der beiden Häuser haben am Dienstag mit überwältigender Mehrheit zugestimmt, heißt es in der Pressemitteilung.

Neue Sparkasse Altbayern hat rund 500 Mitarbeiter

„Die beiden wirtschaftlich erfolgreichen Sparkassen stellen sich damit im gemeinsamen Wirtschaftsraum im Herzen Bayerns zwischen München, Augsburg und Ingolstadt strategisch für die Zukunft auf“, o die Sparkassen und die Bürgermeister.. „Die Vereinigung gewährleistet Stabilität und Sicherheit für die Kunden und Mitarbeitenden unserer Sparkasse.“

Die Bilanzsumme der neuen Sparkasse Altbayern beläuft sich auf über 3,1 Milliarden Euro. Mit rund 500 Mitarbeitenden ist die Sparkasse damit einer der großen Arbeitgeber vor Ort. Handelsrechtlicher Sitz der neuen Sparkasse ist die Stadt Aichach. Den Vorsitz in der Zweckverbandsversammlung und dem Verwaltungsrat der Sparkasse übernehmen im zweijährigen Turnus die Bürgermeister der Städte Aichach, Neuburg und Schrobenhausen. Daneben ist der Bürgermeister der Stadt Rain ständiger Vertreter des Vorsitzenden. Bis zum Ende der laufenden Wahlperiode übernimmt der Neuburger Oberbürgermeister Gmehling, den Vorsitz.

Die Sparkasse wird künftig von einem vierköpfigen Vorstandsteam geführt: dem Vorstandsvorsitzenden Nils Niermann, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Rainer Wörz sowie den Vorstandsmitgliedern Wolfang Pöppel und MichaelAppel.