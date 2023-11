Pegasus-Theater lässt es rund um den göttlichen Olymp "menscheln"

Plus Das Stück "Antike Anekdoten" zeigt Stärken und Schwächen der griechischen Götter. Die Texte dazu hat das Ensemble selbst geschrieben. Die Premiere ist ein voller Erfolg.

Eitel Sonnenschein herrscht im Olymp nicht. Göttervater Zeus ist genervt von seinen Kindern. Hades, der Gott der Unterwelt, hat eine kurze Zündschnur und kann das „Genöle“ der anderen Götter nicht mehr hören. Mit „Antike Anekdoten – Beinahe epische Erzählungen aus und um den Olymp“ gewährt das Pegasus-Theater einen ganz speziellen Einblick in die Welt der griechischen Götter. Ein experimenteller Ansatz, der bei der Premiere am Freitag gut beim Publikum ankam.

Erzählt wird diesmal keine zusammenhängende Geschichte. Stattdessen werden sieben Szenen aus der griechischen Mythologie gezeigt. Das Besondere daran: Die Texte dafür hat das Ensemble selbst geschrieben und dabei die einzelnen Figuren neu und sehr frei, teilweise sehr frech und respektlos interpretiert.