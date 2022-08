Schrobenhausener Straße in Aichach wird über einen Monat gesperrt

In Aichach steht die nächste Straßenbaustelle bevor. Die Schrobenhausener Straße wird ab Mittwoch für mehrere Wochen gesperrt. Dort finden Kanalbauarbeiten statt.

Ferienzeit ist Baustellenzeit. Nicht nur auf der Bundesstraße B300, wo noch bis Ende dieser Woche zwischen den Anschlussstellen Aichach-Ost und Kühbach-Süd die sanierungsbedürftige Fahrbahndecke auf circa vier Kilometern Länge erneuert wird.

Auch in der Stadt selbst steht eine weitere Baustelle bevor. Wegen Kanalbauarbeiten wird die Schrobenhausener Straße in Höhe der Hausnummern 7/9 und 6/8 voll gesperrt - das ist in etwa auf Höhe der Einmündungen der Auenstraße beziehungsweise der Mittleren Feldstraße.

Schrobenhausener Straße gesperrt: Umleitung ist ausgeschildert

Die Sperre dauert vom Mittwoch, 24. August, bis Freitag, 30. September. Das teilte die Tiefbaufirma Helmut Seel Bau aus Berg im Gau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit. Die Umleitungsstrecke ist der Baufirma zufolge ausgeschildert. (AZ)