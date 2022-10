Die Schrobenhausener Straße ist ab Mitte Oktober wieder frei

Die Kanalbauarbeiten in mehreren Straßen in Aichach sind weitgehend fertig. Jetzt wird die Wasserleitung erneuert. Die Holzgartenstraße bleibt noch länger gesperrt.

Wegen Kanalbauarbeiten ist die Schrobenhausener Straße seit 24. August gesperrt. Diese sind jetzt abgeschlossen, wie Bauamtsleiterin Carola Küspert im Stadtrat berichtete. Jetzt werden die Wasserleitungen erneuert. Deren Verlegung soll ebenso wie die Asphaltierung voraussichtlich bis 14. Oktober fertig sein. Die Sperrung der Schrobenhausener Straße wird dann wieder aufgehoben. Das gilt auch für die Auenstraße, die in dem Bereich in die Schrobenhausener Straße mündet.

Auch in der Holzgartenstraße ist die Kanalerneuerung fertig. Dort wird laut Küspert aber noch länger gearbeitet, weil die Hausanschlüsse der Wasserleitung ebenfalls erneuert werden. Küspert geht von mindestens sechs Wochen aus.

Holzgartenstraße und Mittlere Feldstraße bleiben weiter gesperrt

Nachdem bereits Anfang 2023 die Straße ausgebaut und mit einem breiteren Gehweg versehen wird, werde die Straße für die Zwischenzeit wohl nicht asphaltiert, sondern nur aufgekiest, so Küspert. Fahren darf dort dann nur der Anliegerverkehr. In der Mittleren Feldstraße dauern die Kanalbauarbeiten noch an.