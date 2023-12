Schüler helfen Senioren in Aichach mit Smartphone und Tablet

Beim Repair-Café in Aichach beginnt am Samstag ein neues Projekt: Realschülerinnen und -schüler erklären älteren Menschen die Bedienung von Handys und Tablets.

Beim nächsten Repair-Café in Aichach am Samstag, 2. Dezember, beginnt ein neues Projekt: In der Zeit von 10 bis 12 Uhr werden Schülerinnen und Schüler der Wittelsbacher Realschule älteren Menschen die Bedienung von Handys und Tablets erklären und näherbringen.

Im Rahmen eines Schulprojekts hat sich eine kleine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die zu den üblichen Öffnungszeiten kostenlos erklärt, wie man zum Beispiel über den Nachrichtendienst WhatsApp ein Foto verschicken kann, wie man Videotelefonate führt oder wie man sich mit dem Handy navigieren lassen kann.

Marco Laves, der Mitinitiator des Repair Cafés, ist auch Lehrer an der Realschule Aichach und hatte die Idee für diese Form der Kooperation zwischen Schule und der Gruppe ehrenamtlich engagierter Reparaturexperten. Laves ist sich sicher, dass in diesem Bereich ein großer Bedarf an Unterstützung vorhanden ist: „Viele Senioren möchten gerne digital am Leben der Familie teilhaben, können aber häufig aufgrund weiter Entfernungen zu den Angehörigen nicht die nötige Unterstützung bekommen.“

Ohne Anmeldung zum Repair Café in Aichach

Das Repair Café findet im Feuerhaus in der Martinstraße 15 in Aichach an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr statt. Dort können defekte Gegenstände zur Begutachtung und Reparatur vorbeigebracht werden. Unter dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ wird mit eingeschränkter Haftung eine kostenlose Unterstützung bei Reparaturen aus den Bereichen Fahrrad, Elektrokleingeräte, Kleidung und Computer sowie Handys angeboten.

Eine Anmeldung ist in keinem Fall notwendig. (AZ)