Schülerverkehr am Aichacher Schulzentrum wird angepasst

Der AVV nimmt beim Schulbusverkehr Optimierungen vor. Diese Änderungen gelten ab Montag im Busfahrplan auf den Linien 220, 230, 241, 242 243, 244 und 250.

Um die Schülerströme am Aichacher Schulzentrum besser zu verteilen und Entlastung auf einzelnen AVV-Regionalbuslinien zu schaffen, kommt es ab Montag, 13. November, zu Anpassungen im Busfahrplan. Das teilt der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) mit. Änderungen gibt es auf den Linien 220, 230, 241, 242 243, 244 und 250.

Linien 230 und 220

Im Mittagsverkehr werden Schülerinnen und Schüler aus Pöttmes, Inchenhofen und Sainbach gebeten, folgende Änderungen zu berücksichtigen: Die Fahrt mit dem Gelenkbus der AVV-Regionalbuslinie 230 wird künftig um 13.01 Uhr an der Haltestelle " Aichach, Schulzentrum" nach Sainbach abfahren. Die Schülerinnen und Schüler aus Inchenhofen werden gebeten, diesen zu nutzen. Die zweite Fahrt der AVV-Regionalbuslinie 220 nach Pöttmes über Schnellmannskreuth startet um 13.04 Uhr an der Haltestelle "Aichach, Schulzentrum".

Linien 241 und 242

Für die Schülerinnen und Schüler aus Unterwittelsbach, Oberwittelsbach, Kühbach, Schiltberg und Allenberg gilt im Frühverkehr, dass die Fahrt der AVV-Regionalbuslinie 241 mit Abfahrt um 7.22 Uhr ab "Kühbach, Marktplatz" über Unterwittelsbach zum Schulzentrum an Schultagen gestrichen wird. Die Fahrt um 6.41 Uhr ab "Unterbernbach" über Kühbach fährt nach dem Halt an der Haltestelle "Kühbach, Marktplatz" mit Abfahrt um 7.03 Uhr von Kühbach direkt zum Schulzentrum. Unterwittelsbach wird mit dieser Fahrt nicht mehr angefahren. Die Fahrt der AVV-Regionalbuslinie 242 mit Abfahrt um 7.02 Uhr ab "Unterschönbach" über Kühbach und Unterwittelsbach bis zum Schulzentrum bleibt bestehen. Nach dem Halt am Schulzentrum fährt diese Fahrt allerdings weiter bis "Aichach, Bahnhof" mit Ankunft um 7.34 Uhr. Das ist für Pendlerinnen und Pendler der Ersatz für die gestrichene Fahrt auf der AVV-Regionalbuslinie 241.

Linien 243, 244 und 250

Über eine Verstärkerfahrt der AVV-Regionalbuslinie 243 werden die Schiltberger Ortsteile Gundertshausen, Holzhausen, Aufhausen, Bergen mit Abfahrt um 6.57 Uhr in Gundertshausen mit einem Kleinbus angebunden. Dieser fährt auch Allenberg (Abfahrt um 7.06 Uhr) und Untergriesbach (Abfahrt um 7.12 Uhr) an und entlastet somit die reguläre Fahrt der AVV-Regionalbuslinie 243. Oberwittelsbach wird nicht mehr durch den Kleinbus angefahren, als Ersatz fährt die AVV-Regionalbuslinie 244 mit Abfahrt um 7.02 Uhr in Xyger über Oberwittelsbach. Dort ist die Abfahrt um 7.14 Uhr.

Im Mittagsverkehr fährt die AVV-Regionalbuslinie 243 mit Abfahrt um 13 Uhr an der Haltestelle "Aichach, Schulzentrum" eine Stichfahrt nach Untergriesbach und Oberwittelsbach. Die Fahrt nach Schiltberg (über Allenberg, Untergriesbach, Höfarten, nicht Oberwittelsbach) startet um 13.15 Uhr.

Für die Schüler*innen aus Klingen wird eine neue Fahrt auf der AVV-Regionalbuslinie 244 mit Abfahrt um 7.23 Uhr ab "Klingen, Am Maibaum" zum Schulzentrum Aichach eingerichtet. Im Mittagsverkehr wird die Mittagsfahrt vorverlegt. Die AVV-Regionalbuslinie startet dann ab der Haltestelle "Aichach, Schulzentrum" um 13.03 Uhr nach Untermauerbach über Klingen, Xyger und Obermauerbach. Durch die geänderte Route startet die Rückfahrt nach Aichach um 13.22 Uhr ab "Untermauerbach" über "Klingen, Bürgerhaus".

Bei der AVV-Regionalbuslinie 250 mit Abfahrt um 13.03 Uhr ab "Aichach, Schulzentrum" nach Adelzhausen entfällt die Haltestelle "Klingen, Bürgerhaus". Die Schülerinnen und Schüler aus Klingen werden gebeten, auf die AVV-Regionalbuslinie 244 auszuweichen. Der Einstieg der AVV-Regionalbuslinie 244 ist an der Haltestelle "Aichach, Schulzentrum" an Steig A im Norden.

Info: Weitere Infos und Fahrpläne des zusätzlichen Schülerverkehrs sowie aktuelle Fahrplanauskünfte finden Sie im Internet unter www.avv-augsburg.de. Persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten erhalten Sie in der App "meinAVV" oder im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. (AZ)