Schulanfang: Aichacher Polizei kontrolliert verstärkt

Rund um den Schulstart sollten Autofahrer noch aufmerksamer sein als sonst: Die Polizei schaut an Schulwegen besonders auf das Tempo und die Gurtpflicht.

Zum Schulbeginn wird die Aichacher Polizei wie in jedem Jahr im gesamten Inspektionsbereich verstärkt die Schulwege überwachen. Das gilt insbesondere für das Umfeld von Schulen und Schulbushaltestellen. Darauf weist die Polizei hin.

Die Verkehrsverstöße, die dabei in der Vergangenheit am häufigsten festgestellt wurden, waren laut Pressemitteilung der Polizei das Halten und Parken im Halteverbot, Geschwindigkeitsüberschreitungen, Verstöße gegen die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht sowie Rotlichtmissachtungen durch Fußgänger und Radfahrer. Deshalb wird auch heuer erneut die Überwachung der Geschwindigkeit sowie der Gurt- und Kindersicherungspflicht im Fokus der polizeilichen Kontrollen stehen.

Schulweghelfer in Aichach gesucht

An Straßenübergängen, die durch Schulwegdienste gesichert werden, ist die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler zu Schaden kommen, statistisch belegbar am geringsten, so die Polizei. Aktuell fehlen in Bayern tausende von Schulweghelferinnen und Schulweghelfern. Das ehrenamtliche Engagement und die Bereitschaft, schützende Verantwortung für die Schulkinder zu übernehmen, verdiene besondere Anerkennung, so die Polizei.

Eltern oder Großeltern im Landkreis Aichach-Friedberg, welche ihren ganz persönlichen Beitrag für die jüngsten und unerfahrensten Verkehrsteilnehmer leisten möchten, können sich gerne bei den Polizeiinspektionen Friedberg oder Aichach (Ansprechpartner: PHK Schmid) sowie bei den Schulen, Gemeinden und bei der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg melden. (AZ)